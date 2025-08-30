İsrail'in Gazze Bombardımanında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgeyi hedef alması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı, ekmek fırını ve çadırları hedef aldı.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir alanı bombalaması sonucu çoğu çocuk ve kadın 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinde Nasır Mahallesi'nde Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir ekmek fırını yakınlarını ve yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk ve kadın 11 Filistinli öldü, bir kısmı ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
