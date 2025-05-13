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İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesi'ne Saldırısı

İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesi'ne Saldırısı
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Gazze Şeridi'nde İsrail, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'ne hava saldırıları düzenledi. Saldırıda hastane ve çevresindeki tesisler ciddi hasar gördü. İsrail ordusu, Hamas unsurlarını hedef aldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgenin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'ne bir dizi bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bombalandığını teyit etti.

Ordu, saldırıda, "hastanenin altında inşa edilen komuta ve kontrol kompleksinde bulunan Hamas unsurlarının hedef alındığını" iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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