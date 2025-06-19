İsrail'in Füze Saldırısı Üzerine İran'dan Yanıt

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İsrail ordusu, İran'dan gelen füze atışlarının ardından halkı sığınaklara geçmeleri için uyardı. İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail saldırılarının ardından başlayan çatışmada iki taraf arasında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, İran'dan kısa süre önce İsrail topraklarına doğru yeni füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

Atılan füzelerin ardından başta Hayfa kenti olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10'dan fazla füze atıldığını yazdı.

?- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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