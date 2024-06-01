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Erdek'te Mavi Marmara şehitleri anıldı ve İsrail kınandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi Marmara saldırısının 14. yılında şehitleri anmak ve Gazze'de soykırım yapan İsrail'i lanetlemek amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Programda yapılan açıklamada, İşgalci siyonist devletin Filistinli sivillere saldırması kınandı ve harekete geçme çağrısı yapıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi Marmara saldırısının 14. yılında şehitleri anmak ve Gazze'de soykırım yapan İsrail'i lanetlemek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, grup adına hazırlanan açıklama, İHH Erdek Kadın Kolları Sorumlusu Sevim Bircan tarafından okundu.

Bircan, 8 aydır devam eden ve günden güne artan zulmü, soykırımı kınamak için toplandıklarını bildirdi.

İşgalci siyonist devletin bir hafta önce güvenli bölge Refah'a sığınan Filistinli sivillere saldırdığını hatırlatan Bircan, "Artık kınama zamanı geçti. Artık harekete geçme zamanıdır. Artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Bundan sonra gerçek başkenti Doğu Kudüs değil, Kudüs'ün kendisi olan ve herkesin barış içinde yaşadığı Filistin devletidir." dedi.

Basın açıklaması, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Filistin İsrail Gazze Erdek İHH Güncel Haberler

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