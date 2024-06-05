İsrail'in Filistin saldırılarında 500'den fazla çocuk öldü

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten sonra üçte biri çocuk 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgiyi aktaran Dujarric, 7 Ekim'in ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik 940 saldırı düzenlediğini söyledi.

Dujarric, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında aynı dönemde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te üçte biri çocuk 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirterek, 5 binden fazla Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

BM Sözcüsü, İsrailli yetkililerin 900 Filistin yapısına da el koyduğunu ya da yok ettiğini, bunların yüzde 40'ının insanların yaşadığı evler olduğunu, bu nedenle 2 bin kişinin yerinden edildiğini vurguladı.

Yardımlarda düşüş

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) edindikleri bilgiyi de aktaran Dujarric, İsrail'in saldırılarının ajansların Refah'ta yardım dağıtımını doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Dujarric, 28 Mayıs -1 Haziran tarihlerinde Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan sadece 232 yardım tırının geçiş yapabildiğini, bunun Refah saldırısı öncesine göre büyük düşüş olduğunu söyledi.