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İSRAİL'İN FİLİSTİN SALDIRILARI NEVŞEHİR'DE PROTESTO EDİLDİ

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NEVŞEHİR'de, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

NEVŞEHİR'de, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Kurşunlu Cami önünden 'Zulme karşı anneler ve çocuklar buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Ellerinde 'çocuklar ölmesin', 'çocukları kim koruyacak' ve 'ey dünya daha kaç çocuk ölmeli' yazılı dövizler taşıyan çocuklar, şiir okuyarak 'çocuklar ölürken sessiz kalmayın' sloganları attı. Etkinlikte konuşan Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Esra Tutal, Filistin'i yıllardır abluka altında tutan terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana yeni bir işgal girişiminde bulunmaktadır. Bu bir soykırım ve katliamdır. Çocukların emniyette olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Onları öldürmeyi haysiyet ve mücadele sayan, savaş hukukunu yok sayan bir katil sürüsü ile karşı karşıyayız. 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 40 binden fazla bomba atıldı, 219 eğitim tesisi ve onlarca hastane vuruldu. 700 binin üzerinde insan yerinden edildi ve evlerin yarısından fazlası yıkıldı. Yaklaşık 18 bin kişi şehit edildi. 46 binden fazla yaralı ve 7 bin 500'den fazla kayıp var dedi.

'ADETA FİLİSTİN HALKININ DÜNYA İLE OLAN BÜTÜN İRTİBATI KOPARILDI'

Gazze'ye desteklerinin devam edeceklerini söyleyen Tutal, Gazze'de yeterli içme suyu, gıda, yakıt ve ilaç yok. Dünya Sağlık Örgütü salgın hastalıklar için uyarılarda bulunuyor. Gazze'de elektrik, internet ve telefon hatları yok. Filistin halkının adeta dünya ile olan bütün irtibatı koparıldı. Terör devleti İsrail, Gazze'yi tamamen işgal etmek istiyor. Bir mümin olarak dua edeceğiz ve duamızda ısrar edeceğiz. Maddi yardımda bulunacağız ve boykota devam edip bırakmayacağız? diye konuştu.

Etkinlik yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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