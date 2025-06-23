İsrail'in Filistin Meydanı'na Saldırı İddiası Gerçek Değil

İsrail'in Filistin Meydanı'na Saldırı İddiası Gerçek Değil
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İsrail'in Tahran'daki Filistin Meydanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. AA ekibi, meydanda herhangi bir saldırı izine rastlamadı, sadece bir dükkanın önünde ses bombası patlatıldığı bildirildi.

İsrail'in başkent Tahran'da İsrail'in yıkılışına ilişkin "geri sayım yapan" sembolik saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurduğu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, İsrail'in yıkılışına ilişkin "geri sayım yapan" sembolik saatin bulunduğu Tahran'ın Filistin Meydanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası üzerine olay yerine giden AA ekibi, meydandaki son durumu görüntüledi.

İsrail'in yıkılacağı zamanı temsil eden sembolik saatin yerinde durduğunu görüntüleyen AA ekibi, meydanda herhangi bir hava saldırısı izine rastlamadı.

Meydanın ilerisinde yer alan bir dükkanın camlarının kırıldığı görüldü.

AA muhabirinin Filistin Meydanı'ndaki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dükkanın önünde ses bombası patlatıldı ve dükkanın bazı camları kırıldı.

Ses bombasını patlatan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan İsrail gün içinde Tahran'ın kuzey ve doğusunda bazı noktalara saldırı düzenledi.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, hedef alınan yerler arasında sivil yerleşim yerleri, elektrik dağıtım binası, ve Evin Cezaevi bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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