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İsrail'in Filistin kampına saldırısı Siirt'te protesto edildi

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Siirt'te Genç İHH Üniversite Topluluğu öncülüğünde düzenlenen protestoda, İsrail'in Refah kentindeki Filistin kampına düzenlediği saldırı kınandı.

İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı Siirt'te proteste edildi.

Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde, Genç İHH Üniversite Topluluğu öncülüğünde "Kampüslerden Refah'a katliamlara dur de" çağrısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklamada bulunan Adem Karasu, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kaldığı kampı bombaladığını, Gazze halkını açlığa mahkum ettiğini söyledi.

Karasu, "Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Refah Siirt İHH Politika Güncel Haberler

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