İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi.

Kırkayak Parkı önünde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup üyeleri, davul ve enstrümanlarla ritim tutarak çeşitli marşlar söyledi.

Grup adına konuşan Elif Candemir, dünyanın en büyük zulümlerden birinin Filistin'de yaşandığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin halkına zulmetmeye devam ettiğini aktaran Candemir, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanındaki insanların tepkisine rağmen Filistinli sivil halka hukuk ve insanlık dışı, hiçbir kelimeyle açıklanamayacak şiddet ara vermeksizin devam ediyor. İsrail'in Filistin'de hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, yardım kuruluşlarına havadan ve karadan devam eden saldırıları sivillerin temel ihtiyaçlara ulaşamamasına neden olmaktadır."