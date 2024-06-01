İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde protesto edildi
İskoçya ile karşılaşan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde protesto edildi. Karşılaşma öncesi sahaya giren Filistin destekçisi, İsrail'e kırmızı kart yazılı tişörtle dikkat çekti. Stadın önünde ise yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile karşılaşan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta dün oynanan karşılaşma öncesi Filistin destekçisi bir kişi, "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişörtle sahaya girdi.
Kendisini kale direğine zincirleyen Filistin destekçisi, polis müdahalesiyle sahadan çıkarıldı.
Stadın önünde ise karşılaşma boyunca yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.