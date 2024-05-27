Diyarbakır'da İsrail'in Filistin Kampına Saldırı Protesto Edildi

İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı Diyarbakır'da protesto edildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde, Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Diclekent Camisi'nde kılınan namazın ardından bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in Refah kentine dün gece düzenlediği saldırıda büyük bir katliam yaşandığını söyledi.

Saldırıda, kısıtlı imkanlarla kurulan derme çatma çadırlar içinde yaşayan masum sivillerin hedef alındığını ifade eden Tekdemir, herkesin Filistin'in direnişine destek olması gerektiğini belirtti.