İsrail'in En Büyük Uluslararası Savunma Fuarında En Son Askeri Teknolojiler Sergilendi

KUDÜS, 24 Mart (Xinhua) — ISDEF Fuarı'nın organizatörü Avnon Grubu'na göre, Çarşamba günü sona eren üç günlük fuarı, özellikle Rusya- Ukrayna çatışmasının devam ettiği bir dönemde modern silah ve askeri ekipmanların otomasyon ve uzaktan kontrolüne odaklanmak isteyen, İsrail ve yurtdışından onlarca askeri heyet ve çoğunluğu profesyonellerden oluşan binlerce ziyaretçi gezdi. İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın eski direktörü Tamir Pardo Xinhua'ya, mevcut küresel güçlüklerin tamamıyla mücadelede insan tabiatı ve yetenekleri yeterli olmadığı için doğru teknolojinin kullanılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

22 Mart 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen ISDEF savunma fuarında sergilenen uzaktan kumandalı bir araç görülüyor. (Fotoğraf: Nick Kolyohin/Xinhua)

Fuarda düzenlenen kongrede açılış konuşmacılarından birisi olan Pardo, "Bugün artık elimizde, iç güvenlik sorunlarını çözmemizi sağlayacak, zorlu Ar-Ge çalışmalarıyla elde edilmiş birçok şey var" dedi. Savunma fuarında sergilenen mallar arasında; öldürücü silahlar ve farklı türde kameralar taşıyabilen uzaktan kumandalı silahlı araçlar veya tam otomatik hava, kara ve deniz makineleri; zorlu arazileri geçebilen, engellerin üzerinden tırmanabilen ve su kütlelerinin dibine dalarak ilerleyebilen uzaktan kumandalı silahlı araçlar ve 300 metre uzaktaki bir hedefi vurarak indirebilen ateşli silahlarla donatılmış insansız helikopterler de bulunuyordu.

Sergilenen araçların bazılarının uzun süreli operasyonları desteklemek için güçlü bataryalara sahip olduğu veya güneş enerjisi kullandığı, diğer bazılarının ise üzerlerinde, üstesinden gelinebilir bir görev için büyük bir dron gibi daha küçük makinaları taşıyabilecek kadar büyük olduğu da fuarda dikkat çeken hususlar arasındaydı.

22 Mart 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen ISDEF savunma fuarında sergilenen bir dron görülüyor. (Fotoğraf: Nick Kolyohin/Xinhua)

Takla atan ve başka numaralar gösteren robot köpek de 2022 ISDEF Fuarı'nda öne çıkan ürünler arasındaydı. Avnon Grubu'nun alt şirketi olan TAR Ideal Concepts'de operasyon müdürü olan Hadar Sommer, "Arkamdaki köpeği, geliştirmesine başladığımız bir şey için merak uyandıran bir reklam olsun diye buraya getirdik. Buradaki düşünce bir tür keşif amaçlı insansız yer aracı" dedi. Sommer Xinhua'ya robot köpek için, "elverişliliği daha düşük yerlere veya senaryolara girebiliyor ve askerlere tavsiyelerde bulunabiliyor… ve hatta askerlerin güvenlik ve sağlığını riske atan … görev ve hizmetleri yerine getirebiliyor…" dedi.

Uluslararası güvenlik ve jeopolitik kriz uzmanı Anat Hochberg-Marom Xinhua'ya, dünyada artık, "özellikle ve bilhassa ülkelerin savunması olmak üzere" güvenlik alanlarına daha fazla bütçenin ayrıldığına şahit olduğunu söyledi.

22 Mart 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen ISDEF savunma fuarında sergilenen bir dron görülüyor. (Fotoğraf: Nick Kolyohin/Xinhua)

Kongrenin bir diğer açılış konuşmacısı olan Hochberg-Marom, "Küresel tehditlere karşı en iyi çözüm, ülkeler ve küresel güçler arasında işbirliği" diyerek şunun altını çiziyor: "Dost olma ve dost gibi görünüp de düşman olma seçeneklerini bir kenara itme zamanı."

Xinhua / Güncel