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İsrail'in El Mavasi mülteci kampına hava saldırısı: 50'den fazla ölü

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İsrail'in El Mavasi mülteci kampına gerçekleştirdiği hava saldırısında, bölgedeki sağlık ekiplerinin aktardığı bilgilere göre 50'den fazla ölü, çok sayıda yaralı var. El Mavasi kampı İsrail güçlerince 'güvenli bölge' olarak belirlenmiş ve bölgeye savaştan kaçan çok sayıda sivil yerleşmişti.

(ANKARA) - İsrail'in El Mavasi mülteci kampına gerçekleştirdiği hava saldırısında, bölgedeki sağlık ekiplerinin aktardığı bilgilere göre 50'den fazla ölü, çok sayıda yaralı var. El Mavasi kampı İsrail güçlerince "güvenli bölge" olarak belirlenmiş ve bölgeye savaştan kaçan çok sayıda sivil yerleşmişti.

İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesinin batısında kalan El Mavasi mülteci kampına yönelik havadan bir saldırı gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, İsrail saldırısında 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

Bölge daha önce İsrail tarafından güvenli bölge olarak belirlendiğinden, İsrail güçleri kasıtlı bir şekilde yerinden edilmiş Filistinli sivilleri hedef almakla suçlanıyor.

Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yetkilileri, hastanenin daha fazla yaralıya bakacak kapasitesi olmadığını ifade etti. Bölgedeki sağlık ekipleri, ölü sayısında artış olabileceğini bildiriyor.

Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Gazze'de 7 Ekim'den sonra başlayan İsrail saldırılarında 38 bin 345 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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