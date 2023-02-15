İsrail'in El Al Havayolu Şirketi Türkiye'ye Uçuşları 16 Yıllık Aradan Sonra Yeniden Başlattı

KUDÜS, 15 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in önde gelen havayolu şirketi El Al Salı günü yaptığı açıklamayla Türkiye'ye ticari uçuşları 16 yıllık aradan sonra yeniden başlattığını duyurdu.

El Al tarafından yapılan yazılı açıklamada El Al'ın alt şirketi Sun d'Or tarafından gerçekleştirilecek uçuşların, 30 Mart'ta Tel Aviv ile İstanbul arasında haftada dört gidiş-dönüş uçuşu şeklinde başlanması planlanıyor.

İsrailli havayolu şirketi, Türkiye'ye uçuşları Mart 2007'de yüksek güvenlik masrafları yüzünden durdurmuştu.

Şu ana kadar iki ülke arasındaki hatlarda sadece Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Havayolları ve büyük havayolu şirketi Pegasus Havayolları uçuyordu.

Açıklamada uçuşların ikili ilişkilerde yumuşama, uçuş düzenlemeleri ve İsrailli yolcuların artan talebi sayesinde yeniden başlatıldığı dile getirildi.

Türkiye'ye ticari yolcu uçuşlarını yeniden başlatacak ilk İsrail havayolu şirketi Israir'in, Perşembe günü İstanbul'a bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

Israir uçuşu aynı zamanda depremzedeler için İsrail'in insani yardım ekipmanlarını da taşıyacak.

Diğer bir İsrail havayolu şirketi olan Arkia da 26 Şubat'tan itibaren İstanbul hattıyla Türkiye'ye uçuş gerçekleştirmeye başlayacak.

Salı günü sahil kenti Tel Aviv'de düzenlenen uçuşların yeniden başlamasına yönelik bir törende konuşan Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, "Türkiye'yi vuran yıkıcı deprem felaketinin olduğu şu günlerde bu hattın açılması, iki ülke arasındaki ortaklık ve ilişkileri güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz da doğrudan uçuşların ekonomik işbirliğini artıracağını ve her iki yönde turist sayısını yükselteceğini söyledi.