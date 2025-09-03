İsrail'in Düzensiz Yıkım Grupları Gazze'de Filistinli Evlerini Yıkıyor

İsrail basını, işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin katıldığı düzensiz grupların Gazze'de Filistinlilerin evlerini yıktığını yazdı.

Haaretz gazetesinin haberinde, bir yıldır İsrail ordusunun gözetiminde Gazze'de "Uriah isimli düzensiz bir birliğin faaliyet gösterdiğini, İsrail askerleri ile Filistinli sivillerin hayatlarını tehlikeye attığı belirtildi.

Söz konusu birliğin patlayıcıların veya silahlı kişilerin bulunabileceği tünel ve binalara asker gönderdiği aktarılan haberde, "Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyorlar, ordu mensuplarına ne ölçüde tabi oldukları da belirsiz." ifadeleri kullanıldı.

Gazze yıkım birliklerinden biri olan "Uriah" isimli grubun İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Başkanı olarak atanan David Zini'nin kardeşi Bezalel Zini ile bağlantılı olduğu kaydedildi.

Grubun Gazze'de ağır ekipmanlarla yıkım yaptığı vurgulanan haberde, bu kişilerin askeri bir yapı olmadıkları ve bağımsız olarak oluşturulduğu aktarıldı.

Haberde, "Çoğunluğu yerleşimcilerden oluşan siviller, taşeron şirketler aracılığıyla yedek birliklere alınıyor. Amaç, binaları ve tünelleri yok etmek, ya da konuya yakın olanların yaygın olarak söylediği gibi Gazze'yi yok etmek." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan komutanlar, subaylar ve yedek askerlerin bu tür grupların denetim ve kontrol olmadan faaliyet gösterdiğini ve ordunun bu ekiplerin kimliklerini açıklamadığını belirttiğine haberde yer verildi.

Söz konusu grupların güvenlik kurallarına uymadığı, İsrail askerleri ve Filistinlilerin hayatını birçok kez tehlikeye attığı belirtildi.

Bu gruplardan Uriah'ın buldozer ve ekskavatör operatörlerinden oluştuğu, sonuncusu Han Yunus olmak üzere 1 yıldır Gazze'nin çeşitli bölgelerinde faaliyette bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan ismi açıklanmayan bir subay, Haaretz'e yaptığı açıklamada, Uriah birliğinden bir kişinin kullandığı buldozere ateş açılması sonucu öldüğünü söyledi.

Olayın yaklaşık 2 ay önce Han Yunus'ta yaşandığını aktaran İsrail askeri, ölen kişinin Filistin topraklarını gasbeden Abraham Azulay olduğunu ve Han Yunus'ta yıkım eylemlerine katıldığını anlattı.

Haaretz'e konuşan başka bir İsrailli komutan de Uriah birliğinin mensuplarının bulundukları yerleri ve kendilerinden talep edilen işleri bildirmediğini, çatışma bölgesine girdiklerini de kimin bildiğinin belli olmadığını aktardı.

İsrail askeri, "Emirlere göre, Gazze'ye giren her asker veya kuvvetin bildirilmesi ve giren herkesin bölgeden ayrılması gerekiyor. Bu kural, Savunma Bakanlığı ile çalışan büyük müteahhitler tarafından uygulanıyor, ancak bağımsız kuvvetler (yıkım ekipleri dahil) için uygulanmıyor." diye konuştu.

Başka bir İsrailli komutan da "Asker kaybediyoruz, çünkü artık her buldozer sürücüsü komutanlara binalara girmenin veya tünelde çalışmanın doğru olup olmadığı konusunda görüş bildiriyor." dedi.

İsrail ordusunun bu durumu görmezden gelmesinin daha fazla ölüme yol açacağını söyleyen İsrailli asker, Uriah ve benzeri grupların başta gaspçı İsrailliler olmak üzere sosyal medya üzerinden üye topladığını ve bunların bir kısmının Batı Şeria'daki aşırı sağcıların önde gelenlerinden olduğunu anlattı.

Düzensiz yıkım gruplarına astronomik ücretler ödeniyor

Haaretz'in haberinde, "Bu aşırılık yanlıları, yaptıkları işin yalnızca Filistinlilerin evlerini yıkmak gibi ideolojik bir ayartma olmadığını, aynı zamanda maddi olarak da kazançlı olduklarını biliyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Yıkım ekibinin her üyesine günlük 6 bin şekel (yaklaşık 1775 dolar) maaş ödeniyor ki bu astronomik bir rakam." ifadesine yer verildi.