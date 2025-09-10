Haberler

İsrail'in Doha'daki Saldırısı Sonrası Netanyahu-Trump Görüşmesi

İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırı sonrası Başbakan Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın iki kez telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmelerin başarılı geçtiği belirtilirken, saldırının Beyaz Saray'ı öfkelendirdiği iddia edildi.

İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği dünkü saldırıdan bu yana İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 kez telefonda görüştüğü belirtildi.

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, Doha'daki saldırıdan sonra Trump ile Netanyahu'nun 2 kez telefonda görüştüğünü söyledi.

Söz konusu kaynak, Netanyahu-Trump görüşmelerinin "çok iyi geçtiğini" aktardı.

İsrail basınında dün çıkan haberde, Doha'daki saldırının Beyaz Saray'ı "şok ettiği ve öfkelendirdiği" iddia edilmişti.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
