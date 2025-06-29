İsrail'in Doğu Kudüs'te Saldırısı: 3 Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Hizma beldesinde biri çocuk 3 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Hizma beldesine gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 3 kişi vurularak yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, belde sakinlerinin mallarını da ateşe verdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, saldırı Hizma beldesinin doğu kesimine düzenlendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup, İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirdikleri baskın sırasında beldenin ana caddesinde bulunan 2 genç ile 1 çocuğu gerçek mermilerle vurarak yaraladı.

Ayrıca İsrailli grup, Afif Rızk Asker adlı Filistinliye ait bir kulübeyi de ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 415 saldırı düzenledi.

Gazze'deki saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelindeki saldırılarını da yoğunlaştırdı. Filistin resmi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri bu saldırılarda en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.