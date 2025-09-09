İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere Yönelik Toplu Cezalandırma Kararı

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dün düzenlenen silahlı saldırının faillerinin köylerindeki Filistinlileri toplu cezalandırmaya gitti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, dün Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bulunan Ramot Kavşağı'na düzenlenen saldırının ardından bir dizi yaptırım kararı aldığını belirtti.

Katz, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Katana ve Kubeybe beldelerinden oldukları söylenen saldırının faillerinin akrabalarının yanı sıra bu beldelerde yaşayan Filistinliler için "sivil yaptırım kararı" aldığını ifade etti.

Katana ve Kubeybe beldelerindeki Filistinlileri toplu cezalandırma kararı alan Katz, bu beldelerdeki "yasa dışı" yapıların tamamının yıkılmasını emrettiğini aktardı.

Katz, bunun yanı sıra bu beldelerdeki 750 Filistinlinin Kudüs'te çalışmak için kullandıkları izinlerin iptal edileceğini kaydetti.

İsrail yönetimi, daha önceki benzer saldırıların faillerinin ailelerini de toplu olarak cezalandırıyordu. Failin ailesinin evini patlayıcılarla yıkan İsrail yönetimi, aile üyelerinin de çalışma izinlerini iptal ediyordu.

Uluslararası toplumdan bunun toplu cezalandırma olduğu ve uluslararası hukuka aykırı olduğu eleştirileri yapılsa da İsrail bu cezalandırma yönetimini uzun zamandır uyguluyor.