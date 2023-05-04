İsrail'in Çin'den Yaptığı Mal İthalatı, Yılın İlk Çeyreğinde 2,62 Milyar Dolara Ulaştı

KUDÜS, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in, elmaslar hariç Çin'den yaptığı mal ithalatı, yılın ilk çeyreğinde 2,62 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

KUDÜS, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in, elmaslar hariç Çin'den yaptığı mal ithalatı, yılın ilk çeyreğinde 2,62 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından Çarşamba günü yayımlanan verilere göre, Çin böylece İsrail'in en büyük ithalat kaynağı konumunu korudu. Çin, İsrail'in Ocak-Mart döneminde toplam 2,07 milyar dolar ithalat yaptığı ABD'yi geride bıraktı.

Büro, İsrail'in Çin'le başlıca ithalat kalemlerinin makine, elektrikli cihazlar, tekstil, baz metaller ve araçlar olduğunu belirtti.

Veriler ayrıca, İsrail'in Çin'den yaptığı ithalatın, Ocak-Mart döneminde İsrail'in toplam ithalatının yüzde 11,3'ünü oluşturduğunu ve değerinin 23,1 milyar ABD dolarını bulduğunu gösterdi.

İsrail'in elmaslar hariç Çin'e ihracatı yılın ilk çeyreğinde 729,1 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu dönemde İsrail'in toplam ihracatı 14,79 milyar ABD dolarına ulaştı.