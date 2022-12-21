İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Rekor Kırdı

KUDÜS, 21 Aralık (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre, İsrail'in Çin'den elmas hariç mal ithalatı Ocak ve Kasım ayları arasında 11,8 milyar ABD dolarını buldu.

KUDÜS, 21 Aralık (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre, İsrail'in Çin'den elmas hariç mal ithalatı Ocak ve Kasım ayları arasında 11,8 milyar ABD dolarını buldu.

Geçen yıl Ocak-Kasım döneminde 9,7 milyar dolar olan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında arttı.

İsrail 2021'de Çin'den 10,7 milyar dolarlık rekor düzeyde ithalat yapmış ve bu rekor Ekim 2022'de aşılmıştı. Ocak-Kasım verileri Ekim rekorunun da üzerinde geldi.

Veriler, İsrail'in Ocak ve Kasım ayları arasında 8,1 milyar dolar değerinde mal ithal ettiği ABD'yi geride bırakan Çin'in, İsrail'in en büyük ithalat kaynağı olmaya devam ettiğini de gösterdi.

Büroya göre, İsrail'in Çin'den yaptığı başlıca ithalat kalemleri arasında makine, metal, tekstil, kimya endüstrileri, araç ve uçak sektörleri bulunuyor.

İsrail'in Çin'e elmas hariç ihracatı ise yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 4,2 milyar dolar oldu.

Elmas hariç Ocak-Kasım döneminde İsrail'in toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 oranında artarak 92,9 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 21,7 artışla 56,3 milyar dolara ulaştı.