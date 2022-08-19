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İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat İlk Yedi Ayda Yüzde 35 Arttı

İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat İlk Yedi Ayda Yüzde 35 Arttı

KUDÜS, 19 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü bildirdiğine göre, İsrail'in Çin'den yaptığı elmas dışı mal ithalatı, 2022'nin ilk yedi ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35 arttı.

KUDÜS, 19 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü bildirdiğine göre, İsrail'in Çin'den yaptığı elmas dışı mal ithalatı, 2022'nin ilk yedi ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35 arttı.

Büronun verilerine göre, İsrail'in Çin'den yaptığı toplam ithalat Ocak-Temmuz 2022'de 7,71 milyar ABD dolarına ulaştı. Geçen senenin ilk yedi ayındaki toplam ithalatsa 5,71 milyar dolardı.

İsrail'in Çin'den yaptığı ithalatın toplamı sadece Temmuz ayında 1,21 milyar dolara ulaşarak İsrail'in bu ayda gerçekleştirdiği toplam mal ithalatının yüzde 14'ünü oluşturdu.

İsrail'in Çin'e yaptığı ihracat da yılın ilk yedi ayında yıllık yüzde 6,1 artarak toplamda 2,68 milyar dolara ulaştı.

İsrail'in Ocak-Temmuz dönemindeki toplam ithalatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26,5 arttı ve 64,8 milyar dolar oldu. Bu dönemde ihracatsa yüzde 27,2 artış göstererek 42,6 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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