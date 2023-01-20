İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat 2022'de 13,1 Milyar ABD Doları ile Rekor Kırdı

KUDÜS, 20 Ocak (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günü yayınlanan bir raporda, İsrail'in Çin'den elmas hariç toplam mal ithalatının 2022'de yıllık 13,1 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.

KUDÜS, 20 Ocak (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günü yayınlanan bir raporda, İsrail'in Çin'den elmas hariç toplam mal ithalatının 2022'de yıllık 13,1 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.

Rapor, 2022 yılı rakamının, İsrail'in Çin'den 10,7 milyar dolar değerinde mal ithal ettiği 2021 yılına göre yüzde 22,4'lük bir artışı temsil ettiğini ortaya koydu.

Elmas hariç tüm İsrail ithalatının yüzde 12,9'unu oluşturan Çin, arka arkaya üçüncü yıl bu ülkenin en büyük ithalat kaynağı olmaya devam etti. İsrail'in Çin'den ithal ettiği başlıca ürünler arasında makine, elektrikli cihazlar, metaller ve tekstil yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in en büyük ikinci ithalat kaynağı konumunda bulunuyor. İsrail'in ABD'den elmas hariç ithalatı, geçen yıl 9,3 milyar doları, yani İsrail'in toplam ithalatının yüzde 9,2'sini buldu.

Büro, Çin'in Almanya, Hollanda, Fransa, ABD, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte geçen yıl İsrail'in ithalatında en önemli artışların kaydedildiği yedi ülke arasında yer aldığına dikkat çekti.

İsrail'in Eylül 2020'de barış anlaşması imzaladığı BAE'den elmas hariç yaptığı ithalat 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 213 artarak 1,37 milyar dolara ulaştı.

Rapor, İsrail'in Çin'e ihracatının ise 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,5'lik bir artış kaydederek 4,5 milyar doları bulduğunu gösterdi.