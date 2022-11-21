İsrail'in Çin'den İthalatı Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

KUDÜS, 20 Kasım (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun Pazar günü açıkladığı verilere göre İsrail'in Çin'den yaptığı toplam ithalat 2022'de tüm zamanların yıllık en yüksek seviyesine ulaştı.

KUDÜS, 20 Kasım (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun Pazar günü açıkladığı verilere göre İsrail'in Çin'den yaptığı toplam ithalat 2022'de tüm zamanların yıllık en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Çin'den yaptığı elmas dışı toplam ithalat 2022'nin ilk 10 ayında, 2021'in tamamında kaydedilen 10,71 milyar dolarlık toplam ithalatı geride bırakarak 10,82 milyar ABD dolarına ulaştı.

Büronun verilerine göre İsrail'in Çin'den ithalatında makine, metal, tekstil ve kimyasallar sektörleri öne çıkarken Çin'den yapılan elektrikli araç (EV) ithalatında keskin bir artış da dikkat çekiyor.

İsrail İmalatçılar Birliği Dış Ticaret Direktörü Dan Catarivas Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Çin'den ithalatında yaşanan yükselişin nedeninin, İsrail hükümetinin gümrük vergisini kaldırıp Çinli elektrikli araç ithalatını arttırması olduğunu söyledi.

Catarivas'a göre ithalattaki bu yukarı yönlü hareketin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceğini söylemek zor ancak Çin'den yapılan araç ithalatının "hızla artmaya devam etmesi" bekleniyor.