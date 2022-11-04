İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Eylül Döneminde Yüzde 28,3 Arttı

KUDÜS, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu Perşembe günü yaptığı açıklamayla, İsrail'in Çin'den yaptığı, elmas hariç mal ithalatının 2022 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2'lik artışla 9,83 milyar ABD dolarına ulaştığını duyurdu.

KUDÜS, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu Perşembe günü yaptığı açıklamayla, İsrail'in Çin'den yaptığı, elmas hariç mal ithalatının 2022 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2'lik artışla 9,83 milyar ABD dolarına ulaştığını duyurdu.

Büronun basın açıklamasına göre, sadece üçüncü çeyrekte İsrail'in Çin'den ithalatı, yüzde 14,8'lik artışla 3,34 milyar dolara ulaştı; geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2,91 milyon dolar idi.

Böylelikle İsrail'in toplam ithalatının yüzde 12,7'sini karşılayan Çin, İsrail'in en büyük ithalat kaynağı olmayı sürdürdü. Bu konuda Çin'i ilk dokuz ayda İsrail'in tüm ithalatının yüzde 8,6'sına karşılık gelen 6,6 milyar dolarlık mal ithal ettiği ABD izledi.

Xinhua'ya konuşan İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn, "Çin'den yapılan ithalatın artması, İsrail'de yaşam maliyetlerinin kontrol altına tutulmasında olumlu bir etkiye sahip" diye konuştu.

Lynn, "İsrail, Çin'le bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çalışmalıdır" dedi ve ekledi: "Böyle bir hamle, ithalat rekabetini artıracak ve ithal ürünlerinin fiyatlarının azaltılmasında büyük etkiye sahip olacaktır."

İlk dokuz ayda İsrail'in elmas hariç Çin'e yaptığı ihracat, yüzde 6,25'lik artışla 3,4 milyara çıktı; bir yıl önce bu rakam 3,2 milyar dolar düzeyindeydi.

İsrail'in Ocak- Eylül dönemindeki elmas hariç toplam ithalatı yüzde 24,3'lük bir artışla 77,1 milyar dolara çıkarken, ülkenin ihracatı ise yüzde 25,6'lık artışla 45,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.