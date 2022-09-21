Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 31,2 Arttı

Güncel Haberler

İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 31,2 Arttı

KUDÜS, 21 Eylül (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu Salı günü, İsrail'in Çin'den yaptığı elmas dışı mal ithalatının 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 oranında arttığını açıkladı.

KUDÜS, 21 Eylül (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu Salı günü, İsrail'in Çin'den yaptığı elmas dışı mal ithalatının 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 oranında arttığını açıkladı. Büronun verilerine göre, İsrail Ocak-Ağustos döneminde Çin'den 8,92 milyar ABD doları değerinde mal ithal etti, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 6,8 milyar dolar olmuştu. Ağustos ayında, İsrail'in Çin'den yaptığı mal ithalatı 1,22 milyar dolara ulaştı. Çin'den yapılan ithalat Ağustos'taki tüm mal ithalatının yüzde 13,7'sini oluşturdu. İsrail'in Çin'e ihracatı ilk sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında artarak 3,01 milyar dolara ulaştı. İsrail'in elmas dahil toplam ithalatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artarak 74,1 milyar dolara, toplam ihracatı ise yüzde 26,3 artışla 48,5 milyar dolara çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İsrail Eylül Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title