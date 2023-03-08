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İsrail'in Cenin saldırısında öldürülen 6 kişiden 2'sinin Kassam Tugayları üyesi olduğu belirlendi

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İsrail'in Cenin saldırısında öldürülen 6 kişiden 2'sinin Kassam Tugayları üyesi olduğu belirlendi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından öldürülen 6 Filistinliden 2'sinin üyeleri olduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından öldürülen 6 Filistinliden 2'sinin üyeleri olduğunu açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci düşmanın Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya karşı direnen Kassam mücahitleri Abdulfettah Haruşe ve Mutasam Sabbağ ile diğer kardeşlerini anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Haruşe ve Sabbağ'ın Nablus kentindeki Huvvara beldesinde geçen ay gerçekleşen bir eylemin failleri olarak anıldığı açıklamada, "Huvvara'daki eylem de halkımıza karşı işlenen suçlara karşı bir cevap olarak yapıldı." denildi.

İsrail ordusu, dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürmüş, 26 kişiyi yaralamıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü. Aynı günün akşamında yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Mohammed Majed - Güncel

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