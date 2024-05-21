Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin kentinde İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybeden 6 Filistinli ile 3'ü ağır 10 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, hayatını kaybedenler arasında Cenin Hastanesi cerrahi bölüm başkanının da bulunduğunu söyledi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin şehrine ve kampına gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail insansız hava araçlarının Cenin semalarında uçtuğunu aktaran görgü tanıkları da gece saatlerinde İsrail askerlerinin baskın yaptığı kentte askerlerle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında 512 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title