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İsrail'in Cenin'deki saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi

14 Aralık 2023 16:39 Güncelleme: 16:41 Abone Ol

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 gündür devam eden baskın ve saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi. İsrail ordusu Cenin'den kısa süreli çekildi ancak yeniden giriş yaparak çatışmalara devam etti.