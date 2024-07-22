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İsrail'in bombardımanı sonucu Meys El Cebel'de ağır hasar

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Lübnan'ın sınır kasabası Meys El Cebel, İsrail'in bombardımanı ve hava saldırıları sonucu ağır hasar gördü. İddialara göre hedef alınan evlerin askeri karakol olarak kullanıldığı iddiaları reddedildi.

ÇEKİM TARİHİ: 19 Temmuz 2024

1. Meys El Cebel'in dış mahallelerinde İsrail bombardımanı sonrası çıkan dumanın çeşitli görüntüleri

2. Evindeki hasarı inceleyen bir bölge sakininin çeşitli görüntüleri

3. Meys El Cebel'de yıkılmış bir evin enkazından çeşitli görüntüler

5. Tahrip olmuş bir arabanın ve molozların çeşitli görüntüleri

Lübnan'ın sınır kasabası Meys El Cebel İsrail'in bombardımanı ve hava saldırıları nedeniyle ağır hasar gördü.

İsrail Cuma günü, sınır kasabasındaki binaların Hizbullah'a bağlı Şii direniş milisleri tarafından kullanıldığını iddia ederek binaları hedef aldı.

İsrail saldırısına tanık olan bölge sakinlerinden Hüseyin Mourtada, hedef alınan evlerin askeri karakol olarak kullanıldığı iddialarını reddetti.

"Buradaki arazimde çalışıyordum ve aniden yakınımdaki bir eve düşen bombanın sesini duydum. Çocuklar ve kadınlar korkudan çığlık atıyordu. Yanlarına gittim ve üç katlı bir binanın enkaza dönüştüğünü gördüm. Artık orada ev yok. Masum çocuklar şimdi evsiz kaldı. Ne diyebilirsiniz ki?"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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