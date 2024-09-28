İsrail'in Bombardımanı Sonrası Dahiye'den Göç Edenler Korkunç Anlar Yaşadı

İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinden göç edenler, "korkunç anlar yaşayan çocuklarıyla" sokakta kaldıklarını anlattı.

Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesi, dün akşam saatlerinden sabaha kadar, İsrail'in yoğun hava bombardımanına maruz kaldı.

İsrail'in gece boyunca 40'tan fazla noktayı bombaladığı Dahiye bölgesinde yaşayan binlerce aile, çocuklarıyla birlikte kendilerini Beyrut'un diğer bölgelerindeki park ve yolların kenarına attı.

Göç edenler arasında bulunan çok sayıdaki Suriyeli aileler, İsrail hava saldırılarından kaçışlarını AA'ya anlattı.

"Dahiye'nin bombalanacağına inanmadık çünkü bu imkansız gibi bir şeydi"

İsrail'in bombaladığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye'den kaçanlardan Suriyeli Nasır Gassan, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yolunda yer alan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İlk etapta Dahiye bölgesine hava bombardımanının olacağını ilettiklerinde kimsenin inanmadığını dile getiren Gassan, "Dahiye'nin bombalanacağına inanmadık çünkü bu imkansız gibi bir şeydi. Ancak saldırılar olunca tüm insanlar gibi bizler de bu parka geldik." diye konuştu.

İsrail saldırılarında ölenlere Allah'tan rahmet dileyen ve kimsenin kimseden daha değerli olmadığına işaret eden Gassan, İsrail'in hava bombardımanını günlerce yaşadıktan sonra göç ettiklerini ifade etti.

"Korkunç anlardı, korkunçtu"

Suriyeli Gassan, İsrail'in gece düzenlediği saldırılardan kaçtıkları sırada yaşadıklarını, "Korkunç anlardı, korkunçtu. Hiç kimse, yanına kimi alacağını veya nereye gideceğini bilmiyordu. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Gece saat 00.00'dan saat 05.00'a kadar saldırılardan nereye kaçacağımızı bilemeden yürüdük." şeklinde konuştu.

Gece saatlerinde bombalar altından kaçmak zorunda kaldıkları ve şimdi eşyalarını almak için geri gitmeyi düşündüklerini dile getiren Gassan, imkan bulduklarında vatanları Suriye'ye gideceklerini söyledi.

Ailesinin 8 kişi olduğunu ve sokakta kaldıklarını dile getiren Gassan, İsrail saldırılarından kaçtıkları saatlerde yaşananları, "Yollarda aileler ve küçük çocuklar nedeniyle kaos vardı, olağanüstü bir kaos vardı. Gece saat 00.00'da yola çıktı ve sabah saat 05.00'da buraya yürüyerek gelebildik." diye özetledi.

"Çocuklar korkunç anlar yaşadı"

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin Burc el-Baracine Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli Abdurrahman İzzet de gece saat 00.00'dan itibaren Dahiye'nin Leyleki Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarından sonra herkesin kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

Daha sonra Burc el-Baracine Mahallesi'nin de bombalanacağı tehdidinden sonra kendilerinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getiren İzzet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim evim üst katta yer alıyor ve Dahiye'nin tümünü görebiliyordum. Füzelerin düştüğü yerler görülüyordu, çocuklarım da korkuyordu. Çocuklar korkunç anlar yaşadı. Onları alıp oradan kaçtık."

Bir taksiye atlayarak Dahiye'den uzaklaştıkları ve şu anda sokakta kaldıklarını dile getiren İzzet, gece saatlerinden hiçbir şey almadan evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için sabah geri dönüp bazı eşyalarını aldıklarını anlattı.

Evli ve 5 çocuk babası olduğunu aktaran İzzet, şu anda çocuklarıyla endişeli bir bekleyiş içinde olduklarını ve kuzeydeki Trablus'a gitmeyi düşündüğünü söyledi.

İzzet, saldırıların durması halinde geri döneceği ancak devam etmesi durumunda ise Suriye'ye gitmeyi planladığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.