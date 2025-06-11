İsrail'in Beyt Lif Saldırısında 1 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif kasabasına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Nebatiye vilayetine bağlı Beyt Lif beldesine gerçekleştirilen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklara göre, Beyt Lif beldesinde bir evin önünde bulunan bir araç İsrail insansız hava araçları (İHA) tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında hayatını kaybeden kişinin İbrahim Ali Melik adında bir genç olduğu kaydedildi.