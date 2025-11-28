Haberler

İsrail'in Beyt Cin Kasabasında Gerçekleştirdiği Operasyonda 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail güçlerinin Şam'ın güneybatısındaki Beyt Cin kasabasında düzenlediği kara operasyonu sonucunda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırılar, yoğun çatışmalara ve hava bombardımanına yol açtı.

(ANKARA) - İsrail güçlerinin Şam'ın güneybatısındaki kara operasyonunda, Beyt Cin kasabasında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 7'si sivil en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin SOHR aktardığı bilgiye göre günün erken saatlerinde iki İsrail devriyesi Şam'ın güneybatısındaki Beyt Cin kasabasına bölgede gözaltı operasyonu gerçekleştirmek üzere karadan sızmaya başladı. İsrail güçlerinin girişimi, kasaba sakinleriyle şiddetli çatışmalara yol açtı. İsrail güçlerine topçu ateşi ve hava saldırıları eşlik etti.

SOHR, saldırılarda en az 13 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını, ağır yaralıların ve enkaz altında kayıpların bulunduğunu bildirdi. Bombardıman nedeniyle bir ev çöktü. İsrail ordusu ise operasyonda altı yedek askerinin yaralandığını belirtti. SOHR'a göre, bir İsrail devriyesi kasabadaki birkaç kişiyi gözaltına aldıktan sonra yaklaşık 200 metre mesafeden ateş altına alındı.

SOHR ayrıca, sabah saatlerinde İsrail güçlerinin Suriye hükümetine bağlı sağlık ekipleri ve kurtarma güçlerinin bölgeye girerek ölü ve yaralıları çıkarmasına izin verdiğini, ancak araçların bölgeye giriş ve çıkışta aranarak kontrol edildiğini aktardı.

SOHR, İsrail'in kara unsurlarını eşzamanlı hava desteğiyle bu kadar derin bir noktaya soktuğu, bu operasyonun son bir yıl içinde bölgeye yönelik en büyük saldırı olduğunu belirtti. Suriye hükümeti İsrail'in saldırısını kınadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
