İsrail'in Beyt Cin'e Hava Saldırısı: 13 Ölü

BEYT CİN, 2 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Suriye'nin Beyt Cin kasabasına yönelik hava saldırısında hasar alan binalar, 1 Aralık 2025.

İsrail ordusu, pazartesi günü Suriye'nin Kuneytra kırsalına yeni bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı, İsrail'in işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri yakınlarındaki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail cuma günü de Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki Beyt Cin kasabasına hava saldırısı düzenlemişti. Suriyeli yetkililer, bu saldırıda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 24'ten fazla kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. (Fotoğraf: Str/Xinhua)