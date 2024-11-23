Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 4 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı

İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 4 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut'un Basta mahallesinde sekiz katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az dört kişinin ölümüne ve 30'dan fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırının, önde gelen bir Hizbullah liderini hedef aldığı iddia ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Lübnan medyası, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği ve en az dört kişinin ölümüne, 30'dan fazla kişinin de yaralanmasına yol açan hava saldırısında şehrin merkezindeki Basta mahallesinde sekiz katlı bir binanın yıkıldığını açıkladı. İsrail medyası, sekiz katlı binaya düzenlenen hava saldırısında "önde gelen bir Hizbullah lideri"nin hedef alındığını iddia etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Basta bölgesinde bulunan bir binaya İsrail ordusu tarafından en az dört füze atıldı. Patlamalar yerel saatle 04.00 civarında gerçekleşti. Lübnan medyası, hava saldırısı sonucu en az dört kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği aktarıldı.

İsrail medyası, Basta bölgesindeki sekiz katlı binaya düzenlenen hava saldırısında "önde gelen bir Hizbullah lideri"nin hedef alındığını iddia etti.

Saldırı İsrail'in bu hafta Beyrut'un merkezi bir bölgesini hedef alan dördüncü hava saldırısı oldu. İsrail'in bugüne kadar Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının birçoğu Hizbullah'ın bulunduğu varsayılan güney banliyölerini hedef aldı.

İsrail Beyrut'un güney banliyöleri için yeni tahliye emirleri yayınladı

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un  güney banliyölerinin Al-Hadath, Choueifat ve Al-Amrousieh bölgelerinde yaşayanlar için yeni tahliye emirleri yayınladı. Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "[İsrail ordusunun] yakın gelecekte operasyon düzenleyeceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindeki binaları derhal boşaltmalı ve 500 metreden az olmamak kaydıyla bu binalardan uzak durmalısınız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.