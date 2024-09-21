İsrail'in Beyrut'a Yaptığı Saldırıda Hizbullah Komutanı İbrahim Akil Öldürüldü

(ANKARA) - İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında, Radvan güçleri komutanı İbrahim Akil dahil bir dizi üst düzey Hizbullah askeri komutanı öldürdüğünü açıkladı. Hizbullah, Akil'in ölümünü doğruladı.

İsrail Ordusu, Hizbullah'ın Radvan güçlerinin üst düzey komutanı olan İbrahim Akil ve beraberindeki bir dizi üst düzey Hizbullah komutanının öldürüldüğünü bildirdi. Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarında Akil'in öldüğü bilgisini doğruladı. Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında 14 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Beyrut'a yönelik saldırının ardından çok sayıda bina hasar görürken acil durum ekiplerinin enkaz altında mahsur kalan yaraları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail, Beyrut'a yönelik bundan önceki son saldırısını temmuz ayında gerçekleştirmiş bu saldırıda da Hizbullah'ın askeri şefi Fuad Şükr'ün öldürülmüştü.