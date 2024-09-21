Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Beyrut'a Yaptığı Saldırıda Hizbullah Komutanı İbrahim Akil Öldürüldü

İsrail'in Beyrut'a Yaptığı Saldırıda Hizbullah Komutanı İbrahim Akil Öldürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah’ın Radvan güçleri komutanı İbrahim Akil ile birlikte birçok üst düzey komutanı öldürdüğünü açıkladı. Saldırıda toplamda 14 kişi hayatını kaybederken, birçok bina hasar gördü ve acil durum ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

(ANKARA) - İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında, Radvan güçleri komutanı İbrahim Akil dahil bir dizi üst düzey Hizbullah askeri komutanı öldürdüğünü açıkladı. Hizbullah, Akil'in ölümünü doğruladı.

İsrail Ordusu, Hizbullah'ın Radvan güçlerinin üst düzey komutanı olan İbrahim Akil ve beraberindeki bir dizi üst düzey Hizbullah komutanının öldürüldüğünü bildirdi. Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarında Akil'in öldüğü bilgisini doğruladı. Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında 14 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Beyrut'a yönelik saldırının ardından çok sayıda bina hasar görürken acil durum ekiplerinin enkaz altında mahsur kalan yaraları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail, Beyrut'a yönelik bundan önceki son saldırısını temmuz ayında gerçekleştirmiş bu saldırıda da Hizbullah'ın askeri şefi Fuad Şükr'ün öldürülmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Orta Doğu Güvenlik Politika Güncel Beyrut İsrail Dünya

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları
Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Daltonlar çetesi için 6 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });