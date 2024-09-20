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İsrail'in Beyrut'a Saldırısında 3 Ölü, 17 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut'un güneyine yönelik bir saldırı gerçekleştirerek 3 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birini hedef aldığı belirtildi.

- İsrail Beyrut'un güneyini vurdu: 3 ölü, 17 yaralı

BEYRUT - İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İsrail Ordu Radyosu, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hedef alındığını belirtti.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında tansiyon giderek artıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyine yönelik saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu ve Lübnan'daki iki güvenlik kaynağı, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hedef alındığını belirtti.

Saldırıda Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiyeh semtindeki bir binanın vurulduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırının gerçekleştirildiği noktada araçların kullanılamaz hale geldiği, sokağın molozlarla dolu olduğu görüldü. Lübnan medyası, saldırının İsrail'e ait bir F-35 uçağından 2 füzeyle gerçekleştirildiğini iddia etti.

Karşılıklı saldırılar yoğunlaşıyor

Dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalanmış, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. Hizbullah ise bugün İsrail'in kuzeyine 150 roket ateşlemişti.

İsrail'in Beyrut'a Saldırısında 3 Ölü, 17 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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