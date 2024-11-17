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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında Hizbullah Sözcüsü Öldürüldü

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında Hizbullah Sözcüsü Öldürüldü
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İsrail, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afifi'nin öldüğünü bildirdi. Saldırılar, Lübnan'daki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

(ANKARA) - İsrail'in, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afifi'nin öldüğü iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik saldırılar şiddetini arttırırken; ABD medyasına konuşan bir Hizbullah yetkilisi, İsrail'in bir aydan uzun süredir Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın Ana Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afifi'nin öldüğünü ileri sürdü. Hizbullah yetkilisine göre Afifi, Arap sosyalist Baas Partisi'nin Beyrut'un merkezindeki ofisine düzenlenen saldırıda öldürüldü.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Afifi, özellikle İsrail'in eylül ayındaki askeri tırmanışından ve İsrail'in hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın uzun süreli lideri Hasan Nasrallah'ın suikastından sonra ön plana çıkmıştı.

İsrail savaş uçakları daha önce de Beyrut'un güney banliyölerini vurmuş; bunun üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), halkı bazı binaları boşaltmaları konusunda uyarmıştı. İsrail'in saldırıları, Lübnanlı yetkililerin ABD arabuluculuğunda bir ateşkes önerisini değerlendirdiği sırada gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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