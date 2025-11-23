Haberler

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 1 Ölü, 21 Yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Beyrut şehrindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birinin olduğu iddia ediliyor.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Adraee, İsrail ordusunun Dahiye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını iddia etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise Dahiye bölgesine yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırıda, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın 3 roketle hedef alındığı ve çok sayıda ambulansın bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in hava saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de vurulan bir binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: Saldırıda 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan saldırıdan bu yana Beyrut semalarında insansız hava araçlarının (İHA) alçak irtifada uçuş yapmaya devam ettiği gözlemlendi.

İsrail hükümetinden "Beyrut saldırısı" açıklaması

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri olduğu savunulan bir ismin hedef alındığı iddia edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yaptığı istişare sonrası saldırı emrini verdiği belirtildi.

İsrail basını, saldırıda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Heysem Ali Tabatabai'nin hedef alındığını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir" tehdidinde bulundu.

Katz, "İsrail ve vatandaşlarına yönelik tehditleri önlemek" bahanesiyle ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların sürdürüleceğine işaret etti.

İsrail'in saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini öne sürdü.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak ise Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırının Hizbullah'ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
