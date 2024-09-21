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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 31'ye Yükseldi

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 31'ye Yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Hizbullah, saldırılara misilleme olarak İsrail'in kuzeyine füze saldırısı gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.  Hizbullah'tan İsrail'e karşı misilleme geldi.

İsrail, Beyrut'a yönelik hava saldırılarında ölenlerin arasında Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı olduğunu açıklamasından sonra Hizbullah  İbrahim Akil'in öldüğünü doğrulamıştı. Hizbullah, ayrıca saldırılar sonucunda örgütün bir diğer üst yetkilisi Ahmed Vehbi'nin de öldüğünü bildirdi.

Beyrut'a saldıran İsrail'e, Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah,  İsrali'in kuzeyindeki askeri bölgeye son bir saat içerisinde 45 füze attı. Askeri bölgede yangın çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Sağlık Bakanlığı Orta Doğu Politika Güncel Lübnan Beyrut İsrail Dünya

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