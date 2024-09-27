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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Hizbullah Karargahına Vuruldu

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İsrail, Lübnan'ın Beyrut kentinde Hizbullah'ın Dahiyeh semtindeki karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olay sırasında karargahta bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bu, son bir yıl içinde Beyrut'ta gerçekleştirilen en ağır saldırı olarak değerlendiriliyor.

- İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

İsrail medyası: "Hedef alınan karargahta Nasrallah'ın bulunup bulunmadığı araştırılıyor"

BEYRUT - İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtine hava saldırısı düzenledi. İsrail medyası, saldırıya uğrayan karargahta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunup bulunmadığının araştırıldığını bildirdi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtine hava saldırısı düzenleyen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Hizbullah'ın Beyrut'taki ana karargahının vurulduğunu" söyledi. Hagari, merkezin Dahiyeh semtindeki sivil binaların altına inşa edildiğini iddia etti.

İsrail medyası, saldırıya uğrayan karargahta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunup bulunmadığının araştırıldığını bildirdi.

Lübnan'daki güvenlik kaynakları: "Beyrut'ta düzenlenen en ağır saldırı"

Lübnan'daki güvenlik kaynakları, bu saldırının Hizbullah ve İsrail arasında neredeyse bir yıldır süren çatışmalar çerçevesinde başkent Beyrut'ta düzenlenen en ağır saldırı olduğunu vurguladı. Lübnan medyası, Haret Hreik kentinde düzenlenen hava saldırısında 15'ten fazla füzenin isabet ettiğini ve 4 binanın yıkıldığını aktardı.

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Hizbullah Karargahına Vuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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