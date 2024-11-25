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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları: Can Kaybı 3 Bin 768'e Yükseldi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki birçok noktaya hava saldırıları düzenlerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 768'e ulaştığını açıkladı. Saldırılar devam ederken, yaralı sayısı 15 bin 699 olarak bildirildi.

- İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybı 3 bin 768'e yükseldi

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki birçok noktaya yeni hava saldırıları düzenlerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 768'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes ilan edilmesi beklenirken, İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki birçok noktaya yeni hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Lübnanlılara yayınladığı uyarının ardından Haret Hreik, Al-Shiyah, Al-Ghobeiry ve Al-Tayouneh bölgelerindeki birçok binayı savaş uçaklarıyla vurdu. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan'da can kaybı 3 bin 768'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 768'e, yaralıların sayısının ise 15 bin 699'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları: Can Kaybı 3 Bin 768'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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