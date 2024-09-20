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İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırısında 8 Ölü, 50 Yaralı

İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırısında 8 Ölü, 50 Yaralı
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Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim sürerken, İsrail jetleri Beyrut'un Dahiyeh mahallesini bombaladı. ABD'nin aradığı Hizbullah komutanı İbrahim Akil'in hedef alındığı iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda sekiz kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah- İsrail gerilimi giderek tırmanıyor. İsrail jetleri Beyrut'u hedef aldı. ABD'nin 7 milyon dolar ödülle aradığı Hizbullah komutanı İbrahim Akil'in hedef alındığı iddia edildi.Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh mahallesini bombalayan İsrail ordusu, bunun bir "hedefli saldırı" olduğunu açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda sekiz kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Vurulan bölgeden yayın yapan Lübnan'ın Al Jadeed kanalı yanmış araçlar ve moloz yığınıyla kaplı caddenin görüntüsünü aktarırken bazı Lübnanlı basın kuruluşları saldırının bir F-35 tipi savaş uçağı ile gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Lübnanlı iki güvenlik kaynağı saldırıda üst düzey Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil'in hedef alındığını söyledi. Akil'in sağlık durumu bilinmiyor.

İbrahim Akil, 1983 Nisanı'nda Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nde 63 kişinin, aynı yılın Ekim ayında yine Beyrut'taki ABD Deniz Kışlası'nda 241 Amerikan personelinin öldüğü bombalı saldırılardaki rolü nedeniyle ABD tarafından başına konan 7 milyon dolar ödülle aranıyordu. ABD'ye göre Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesiydi.

İsrail geçtiğimiz aylarda Beyrut'a düzenlediği bir başka saldırıda Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

Dahiyeh bombardımanı, Hizbullah tarafından kullanıldığı değerlendirilen çağrı cihazı ve telsizlerin uzaktan eş zamanlı patlatılması sonucu 37 kişinin öldüğü saldırıları izledi.

Perşembe günü de İsrail Lübnan'ın güneyine 7 Ekim'den beri en yoğun hava saldırısını düzenlemişti.

Reuters,DW / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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