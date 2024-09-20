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İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5 çocuk öldü. Saldırıda, Sivil Savunma ve Kızılhaç ekipleri bölge sakinlerine tehlikeli alanlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtildi.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istedi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel

Lübnan Beyrut İsrail Çocuk

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