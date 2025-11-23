İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırısı Savaş Suçu Olarak Değerlendirildi

Filistinli gruplar, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısının "savaş suçu ve egemenlik ihlali olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Mücahitler Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Halk Direniş Komiteleri'nden, Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, Dahiye bölgesine yönelik "hain" saldırıyla Lübnan egemenliğinin ihlal edildiği ve Lübnan ile bölgenin, İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek bir çatışmaya sürüklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

İsrail'in gündüz saatlerinde kalabalık bir yerleşim yerini hedef almasının, suçlu işgalci liderlerin uyguladığı organize terörün doğasını yansıttığı ifade edildi.

İsrail'in bu saldırıyla direniş güçlerine yeni denklemler dayatmaya çalıştığı belirtildi.

İslami Cihad'ın açıklamasında ise nüfusun kalabalık olduğu bir bölgenin hedef alınmasının savaş suçu olduğu ve Lübnan halkına yönelik saldırılarda ileri gidildiğini gösterdiği vurgulandı.

Saldırının, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasını, uluslararası kanun ve normları sürekli olarak çiğnediği ve ABD'nin Lübnan hükümetine baskı uyguladı bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Filistin Mücahitler Hareketinin açıklamasında de saldırıyla Lübnan'ın egemenliğinin çiğnendiği ve bunun İslam ümmetine karşı açılmış savaşın bir parçası olduğu dile getirildi.

Saldırının, İsrail'in bölgede terör ve yıkımın müsebbibi olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarında yaşanan artıştan ABD'nin sorumlu olduğu belirtildi.

FHKC'nin açıklamasında ise saldırının, bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürükleme amacı taşıdığı vurgulandı.

Sivil yerleşim yerlerine yönelik hain saldırının "en ince ayrıntısına kadar planlanmış ve ABD ile koordinasyon halinde gerçekleştirilmiş" bir devlet terörü olduğu, Lübnan'a ve bölge ülkelerine güç kullanarak yeni angajman kuralları dayattığı aktarıldı.

Halk Direniş Komitelerinin açıklamasında ise saldırının, Hizbullah'ı silahsızlandırmaya çalışan ABD yönetimi temsilcilerinin uyguladığı baskıların bir uzantısı olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusunun gün içinde ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Hizbullah da saha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Tabatabai'nin öldüğünü doğrulamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.