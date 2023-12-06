İsrail'in Beerşeba kentine roket saldırısı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 61'inci günde devam ederken, İsrail'in Beerşeba kentine roket saldırısı düzenlendi. En az 10 roketin fırlatıldığı Beerşeba'da siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.
- İsrail'in Beerşeba kentine roket saldırısı
TEL AVİV - İsrail'in Beerşeba kentine düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 61'inci günde devam ederken, İsrail'in Beerşeba kentine roket saldırısı düzenlendi. En az 10 roketin fırlatıldığı Beerşeba'da siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.