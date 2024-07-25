KALANDİYA MÜLTECİ KAMPI, 25 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli kaynakların Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, ikisi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Tulkerim kentlerinde ve biri de Kalandiya Mülteci Kampı'nda olmak üzere üç Filistinliyi öldürdü.