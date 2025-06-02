İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Yükseliyor: 2025'te En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet 2025'in ilk 5 ayında son 20 yılın en üst seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddeti sistematik olarak artıyor.

Aşırı sağcı İsrailliler, 2025'te ayda ortalama 44 ve 5 ayda ise toplam 220 Filistinliyi yaraladı.

Göçebe Filistinlilerin yaşadığı çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 120 kişilik Mugayir ed-Deir köyündekilerin tamamı, evlerinin yakınında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin 4'üncü yasa dışı kaçak yerleşim yerini kurmasıyla zorla yerlerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Selfit kenti genelinde İsrail ordusunun uyguladığı hareket kısıtlamaları ve kontrol noktaları nedeniyle 90 bin kişinin sağlık hizmetlerine, eğitim ve geçim kaynaklarına erişiminin engellendiği aktarıldı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tahminlerine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında 33 binden fazla Filistinli yerinden edildi ve kamplara geri dönemiyor. Ayrıca İsrail ordusu, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında onlarca evi yıktı.

İsrail ordusunun 20-26 Mayıs tarihlerinde düzenlediği saldırılarda Batı Şeria'da 2'si çocuk 15 Filistinli yaralandı. 27-28 Mayıs tarihlerinde ise 2 Filistinli, İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

Söz konusu tarihler arasında, 28'i Batı Şeria'nın Filistin kontrolündeki "C Bölgesi"nde, 3'ü ise Doğu Kudüs'te olmak üzere 31 yapı "inşaat izinleri olmadığı" iddiasıyla yıkıldı.

Mayıs ayı genelinde ise İsrail'in yıkımları nedeniyle 16 kişinin yerinden edildiği, bu rakamın OCHA'nın yıkımları belgelemeye başladığı 2009 yılından bu yana en yüksek aylık ortalama olduğu kaydedildi.