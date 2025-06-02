İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Yükseliyor: 2025'te En Yüksek Seviyeye Ulaştı

İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Yükseliyor: 2025'te En Yüksek Seviyeye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler raporuna göre, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddet, 2025'in ilk 5 ayında son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aşırı sağcı İsraillilerin, Filistinlilere karşı saldırıları ve yerleşim yerlerinin kurulması, binlerce insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet 2025'in ilk 5 ayında son 20 yılın en üst seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddeti sistematik olarak artıyor.

Aşırı sağcı İsrailliler, 2025'te ayda ortalama 44 ve 5 ayda ise toplam 220 Filistinliyi yaraladı.

Göçebe Filistinlilerin yaşadığı çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 120 kişilik Mugayir ed-Deir köyündekilerin tamamı, evlerinin yakınında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin 4'üncü yasa dışı kaçak yerleşim yerini kurmasıyla zorla yerlerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Selfit kenti genelinde İsrail ordusunun uyguladığı hareket kısıtlamaları ve kontrol noktaları nedeniyle 90 bin kişinin sağlık hizmetlerine, eğitim ve geçim kaynaklarına erişiminin engellendiği aktarıldı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tahminlerine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında 33 binden fazla Filistinli yerinden edildi ve kamplara geri dönemiyor. Ayrıca İsrail ordusu, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında onlarca evi yıktı.

İsrail ordusunun 20-26 Mayıs tarihlerinde düzenlediği saldırılarda Batı Şeria'da 2'si çocuk 15 Filistinli yaralandı. 27-28 Mayıs tarihlerinde ise 2 Filistinli, İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

Söz konusu tarihler arasında, 28'i Batı Şeria'nın Filistin kontrolündeki "C Bölgesi"nde, 3'ü ise Doğu Kudüs'te olmak üzere 31 yapı "inşaat izinleri olmadığı" iddiasıyla yıkıldı.

Mayıs ayı genelinde ise İsrail'in yıkımları nedeniyle 16 kişinin yerinden edildiği, bu rakamın OCHA'nın yıkımları belgelemeye başladığı 2009 yılından bu yana en yüksek aylık ortalama olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.