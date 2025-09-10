İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı: Engelli Bir Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da engelli bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah kentinin doğusundaki Yebrud beldesine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırgan İsrailliler, Yebrud'da engelli Salih Şefik'e saldırarak başından yaraladı.

İsrail ordusu da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının ardından Yebrud'a baskın düzenledi.

İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru gaz ve ses bombaları attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.