Haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı: Engelli Bir Filistinli Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Yebrud beldesinde engelli Salih Şefik'e saldırarak başından yaraladı. Saldırının ardından İsrail ordusu bölgeye baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da engelli bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah kentinin doğusundaki Yebrud beldesine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırgan İsrailliler, Yebrud'da engelli Salih Şefik'e saldırarak başından yaraladı.

İsrail ordusu da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının ardından Yebrud'a baskın düzenledi.

İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru gaz ve ses bombaları attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar'dan ABD'ye yalanlama: Doha'da bombalar patlarken haber verdiler

Saldırıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Katar'dan ABD'ye yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.