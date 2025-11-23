Haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarında İki Filistinli Yaralandı

Güncelleme:
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda biri çocuk iki Filistinli yaralandı, üç kişi gözaltına alındı. Filistin Kızılayı, 9 yaşındaki bir kız çocuğunun başından vurulduğunu duyurdu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda biri çocuk iki Filistinlinin yaralandığı ve 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tulkerim'in doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda 9 yaşındaki bir kız çocuğunun başından ses bombasıyla yaralandığı ve tedavi edildiği belirtildi.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir'de İsrail ordusunun saldırısında bir kişinin gerçek mermiyle göğsünden vurulduğu, yaralı kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Zuveydin köyüne baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin şikayeti üzerine baskın yapan İsrail güçlerinin, 3 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tırmandırdığı saldırılarda, 1079 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
