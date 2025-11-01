İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarında 8 Filistinli Yaralandı

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rafidya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerinin, Tel, Burin ve Sebastiya beldelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve işgal güçlerinin darbetmesi sonucu yaralanan 8 kişiye müdahale ettiği" belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu da yerinden edildi.